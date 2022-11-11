Борис Миронов покидает пост главного тренера клуба «Спартак».

10 ноября появилось сообщение на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о том, что Борис Миронов больше не будет руководить «Спартаком». Руководство клуба Москвы расторгло контракт по сотрудничеству с Мироновым. Также клуб поблагодарил тренера за совместную работу. В след за ним покидает свой пост ассистент главного тренера Егор Башкатов.

Борис Миронов возглавил «Спартак» еще в 2021 году. Команда потерпела шесть поражений подряд и теперь находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Мирошниченко забил первый гол после болезни.