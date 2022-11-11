Дмитрий Бивол попал в топ-4 лучших боксеров Роя-Джеймса-младшего.

Рой Джеймс-младший назвал лучшего, по личному мнению, боксера мира. Первое место занял Тайсон Фьюри, тогда как в рейтинге журнала Ring Magazine лидирующую позицию занимает действующий обладатель титула в супертяжелом украинский боксер Александр Усик, сообщает TalkSPORT.

В список топ-4 попал русский спортсмен Дмитрий Бивол, но по рейтингу «Ring Magazine» он занимает только шестое место.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Бетербиев нокаутировал Смита и завоевал три чемпионских пояса по боксу.