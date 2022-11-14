Российский защитник «Тампы» стал первой звездой дня НХЛ в игре против «Вашингтон Кэпиталз».

14 ноября прошла встреча «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». «Лайтнинг» одержал победу со счетом 6:3. Первой звездой игрового дня в рамках Национальной хоккейной лиги стал Михаил Сергачёв.

Михаил забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, и в сумме набрал 4 очка. Все это Сергачёв сделал в первом периоде игры, сообщает Чемпионат.

На втором месте находится нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски — 3 очка, на третьем защитник «Бостон Брюинз» Хампус Линдхольм.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в матче «Вашингтон»-«Эдмонтон Ойлерз» Овечкин стал первой звездой дня.