Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

На официальном сайте суда сообщают, что WADA просит от CAS вынести решение против Валиевой и отстранить спортсменку на четыре года, с последующем аннулированием золотой медали. Отстранение должно вступить в силу с момента решения суда.

Начиная с 25 декабря 2021 года все результаты, награды, призы и медаль фигуристки должны быть упразднены.

До этого глава WADA Витольд Банька сказал, что дело Валиевой передано в CAS. Он заявил, что организация уведомила РУСАДА о планах обратиться в CAS, если результаты расследования по делу Валиевой не будут переданы в организацию до 4 ноября.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что CAS пока не дает решения по поводу Валиевой.