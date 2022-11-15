Российский голкипер команды «Каролина Харрикейнз» сделал шат-аут, отразив все 27 бросков по воротам.

В Чикаго (США) прошла встреча «Каролина Харрикейз»-«Чикаго Блэкхоукс» на стадионе «Юнайтед-центр» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой гости одержали победу со счетом 3:0.

Как сообщает «Чемпионат» вратарь Пётр Кочетков из клуба гостей оформил свой первый «сухой» матч в рамках НХЛ. Кочетков смог отразить от ворот 27 шайб. Российский хоккеист признан первой звездой матчва.

23-летний голкипер в среднем за пять матчей отразил почти 93% бросков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Михаил Сергачев был признан золотым игроком дня НХЛ 14 ноября.