Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий подал в отставку.

Из официального Telegram-канала «ФК Рубин» стало известно, что Слуцкий больше не является тренеров «Рубина». Он решил покинуть пост по собственному желанию.

Сегодня от тренера были переданы слова благодарности игрокам клуба, болельщикам и руководству.

Напомним, что Леонид выступает в роли главного тренера казанского клуба с 2019 года. На чемпионате России в сезоне 2019/20 клуб «Рубин» был на лишь на десятом месте, но на следующем чемпионате поднялись до четвертого.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России.