Накануне состоялась встреча в рамках Суперлиги двух баскетбольных женских клуба «Вологда-Чеваката» — «Платов».

Вологодские баскетболистки одержали уверенную победу над «Платов» со счетом 59:87. На данный момент спортсменки из Новочеркасска являются аутсайдерами турнира Суперлиги. Об этом сообщает «МК» в Вологде.

Уже в первом тайме «Вологда-Чеваката» успели оторваться в счете от соперниц на 16 очков, но в третьем периоде уступили инициативу «Платов».

За всю игру у команды победительниц Екатерина Терехова набрала 17 очков, 16 мячей в кольцо соперниц отправила Алина Безбородова и 15 — Юлия Смородова.