Российский нападающий Артем Дзюба объяснил свой уход из «Адана Демирспор».

Артем Дзюба в своем Telegram-канале рассказал, что решение уйти из клуба было взвешенным. Расторжение контракта прошло мирно, за что он благодарен президенту «Адана Демирспор». Сидеть и смотреть матчи игрок не хочет, ему важно в них учувствовать. Дзюба отметил, что у него большие амбиции, он хочет играть и получать от этого удовольствие.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дзюба провел в клубе «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее «Нева спорт» сообщала об уходе Артема Дзюбы из турецкой команды «Адана Демирспор».