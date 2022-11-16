Российский форвард Александр Овечкин провел максимальное количество времени на льду, но не набрал нужное количество баллов.

Сегодня прошла встреча «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» в Санрайзе на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена». Завершилась игра со счетом 5:2 в пользу хозяев матча.

Капитан клуба «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог набрать нужное количество очков, проведя на льду 25:31 игрового времени. Данное время является лучшим показателем среди атакующих «Вашингтона». В среднем они проводят до 10 минут на льду., сообщает Чемпионат.

Самым ярким эпизодом встречи участием форварда Овечкина стал прием, который затруднил движение шведского защитника Густава Форслинга.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Александр Овечкин стал главное звездой дня НХЛ в матче против «Эдмонтон Ойлерз».