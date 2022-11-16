15 ноября состоялась встреча в Саратове на стадионе «Кристалл» баскетбольных команд «Автодор» и «Самара» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Победу со счетом 74:69 одержала баскетбольная команда хозяев стадиона. «Автодор» играл в первый раз с новым тренером Дарко Руссо, сообщает «Чемпионат».

Райн Боутрайт из «Автодора» стал самым результативны игроком матча, набравшим 20 очков. На втором месте Малик Ньюмэн — 16 очков. А в составе «Самара» свою результативность показал Антон Карданахишвили — 23 очка.

19 ноября состоится следующий матч на домашней арене «Автодора». А 21 ноября будет встреча «Самары» и УНИКСа.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что игра «Чевакаты» в Суперлиге закончилась победой надой над «Платов».