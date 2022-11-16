В плей-офф Кубка России «Акрон» попал на 55-й минуте матча.

16 ноября состоялась встреча двух футбольных клубов на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Игра была между «Аланией» и «Акроном». Матч прошел в рамках 1/8 финала Кубка России. Победу со счетом 1:0 одержал клуб «Акрон».

Встречу проводила бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко.

Один и единственный гол был забит только на 55-й минуте матча. Достался он футболисту «Акрона» Дмитрию Сасину.

Клуб победителя в 1/8 финала вышел в раунд плей-офф Кубка России, где уже сыграет с командой Пути Российской Премьер-Лиги. «Алания» завершает свой турнир.

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