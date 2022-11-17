У Карпина нет предпосылок к тому, чтобы позвать свободного Артема Дзюбу на поле сборной России по футболу.

Совсем недавно, в начале ноября, Артем Дзюба разорвал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». Таким образом футболист стал свободным игроком. 15 ноября Артем в своих социальных сетях объяснил причину ухода из «Демирспор», игрок хочет получать больше игрового времени, а не сидеть на скамейке и наблюдать. Для него футбол является удовольствием,

рассказывал футболист в своем Telegram-канале.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что не рассматривал кандидатуру Артема в роли нападающего на предстоящих играх. «Откуда его вызывать? С пляжа?» — сыронизировал Карпин на вопрос журналистов о Дзюбе.