На 77м году скончался советский фигурист Александр Горшков.

Александр Горшков в истории СССР стал первым Олимпийским чемпионом в парном катании. Его партнершей была Людмила Пахомова. Вместе они смогли завоевать золото в Инсбруке 1976 году.

О смерти заслуженного мастера спорта и тренера СССР сообщали «РИА новости» со ссылкой на слова пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольги Ермолиной. Она дополнила, что сейчас проходят соревнования в Самаре в рамках пятого турнира этапа Гран-при России, их не могут прервать, несмотря на смерть Горшкова. Но она также присоединяется ко всем соболезнованиям.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что 30 августа в Сочи скончался великий фигурист Александр Веденин.