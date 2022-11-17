В матче Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань».

Встреча «Зенит»-«Локомотив-Кубань» завершилась со счетом 68:62 в пользу гостей. Матч Единой лиги ВТБ проходил в Краснодаре.

У баскетбольной команды «Локомотив» результативным игроком стал Джейлен Барфорд, набравший 22 очка за игру. Томас Уимбуш, баскетболист команды «Зенит», набрал 16 очков и оформил дабл-дабл в игре. Его портнер по команде Томас Эртель набрал столько же очков.

По результатам регулярного чемпионата «Зенит» занимает третье место в рейтинге турнирной таблицы, а «Локомотив-Кубань» основались на шестой строчке.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что под руководством нового тренера «Автодор» смог одержать победу над командой «Самара».