Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой из Таджикистана.

Встреча проходила на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Завершилась игра с результатом 0:0.

Во втором тайме голкипер «Ростова» Сергей Песьяков получил травму, неудачно подвернул ногу. Это была его дебютная игра. На замену поставили Антона Шунина. Об этом сообщают «РИА новости».

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что у Карпина нет планов на футболиста Дзюбу.