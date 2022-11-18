ФИФА запретила продажу пива болельщикам на всех стадионах вовремя чемпионата мира по футболу.

20 ноября начнется чемпионат мира по футболу в Катаре. Властями страны и ФИФА было принято решение убрать все пивные площадки с периметра стадиона. Данный запрет не коснется только производителя безалкогольного напитка. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА на своем официальном сайте.

Организаторы и дальше продолжат следить за тем, чтобы каждый болельщик получал приятные впечатления и уважительное отношение. Также ФИФА и власти-организаторы ЧМ ценят понимание со стороны пивоваренной компании, которая поддерживает стремление к удовлетворению всех причастных к турниру 2022 в Катаре.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что встреча в товарищеском матче России и Таджикистана закончилась с результатом 0:0.