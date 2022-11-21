Встреча ЦСКА-«Спортак» завершилась третьей победой подряд в КХЛ для команды армейцев.

18 ноября 2022 года в Москве состоялась встреча ЦСКА-«Спартак», которая закончилась поражением хозяев льда со счетом 2:4. ЦСКА смогли одержать третью победу подряд в рамках турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе армейцев отличился нападающий Виталий Абрамов, забросив шайбу на 23-й минуте, также Павел Карнаухов на 24-й, Тахир Мингачев осуществил гол на 40-й минуте и Сергей Плотников на 52-й минуте матча. У «Спартака» это были игроки Кирилл Кожевников, сразу на второй минуте, и Тимур Хайруллин на 25-й. Об этом сообщают «РИА новости».

ЦСКА расположились на втором месте турнирной таблицы Западной конференции с 45 очками, а «красно-белые» в турнирной таблице занимают 7 позицию с 33 очками.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что Овечкин выполнил яркий хит против Форслинга в игре «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз».