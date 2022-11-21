Российская фигуристка Александра Трусова стала второй на чемпионате Гран-при на этапе в Самаре.

Обладательница серебра Олимпийских игр в Пекине 2022 Александра Трусова уступила первое место Софье Самоделкиной, упав с четвертного лутца.

Трусова занимала третье место после короткой программы в таблице рейтинга чемпионата в Самаре. Судьи оценили ее выступление в 69,50 балла. На произвольную программу был заявлен только один четвертной прыжок, сообщают «РИА новости». Но фигуристка упала со сложнейшего прыжка, при этом откатав всю остальную программу без ошибок. За два проката Александра набрала 213,80 балла.

После выступления к фигуристке прямо на лед вышел болельщик и подарил букет, но его задержала служба безопасности.

Первое место на этапе Гран-при в Самаре заняла Софья Самоделкина с результатом 217,87, а третье место взяла Ксения Гущина — 196,18 балла.

Напомним, что Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Туктамышева забрала титул победительницы этапа Гран-при в Москве.