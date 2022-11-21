Форвард Артем Демков расторг контракт с хоккейным клубом «Спартак».

На официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появилось сообщение о том, что «Спартак» и 33-летний форвард расторгают договор на обоюдной основе. Контракт был подписан лишь на один сезон.

Последний матч белорусского хоккеиста «красно-белых» в чемпионате КХЛ был 9 ноября. Встреча проходила между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» благодарит Артема Демкова за игру в клубе и желает продвижения в карьере.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Борис Миронов покидает пост главного тренера клуба «Спартак».