После трех шайб подряд, которые помогли «Каролина Харрикейз» сравнять счет, в овертайме все равно потерпела поражение от хоккейного клуба «Виннипег Джетс» в регулярном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Канаде на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялась встреча хоккейных команд «Каролина» и «Виннипег». Результатом игры чемпионата НХЛ стал счет 4:3 в пользу хозяев льда.

Сюрпризом матча стали три забитых шайбы «Каролины Харрикейнз» в оставшиеся пять минут игры. Благодаря им, команда гостей смогла сровнять счет с «Виннипег Джетс», а также выйти в овертайм. В конечном итоге все равно «Каролина» уступила победу. Об этом сообщает Чемпионат.

Две шайбы в ворота соперника смог отправить российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Один раз он помогал команде, а вторую шайбу смог забить самостоятельно.

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