21 ноября прошел матч Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. Футбольные клубы США и Уэльса сыграли вничью.

Встреча в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» двух сборных по футболу США и Уэльс завершилась счетом 1:1. Об этом сообщает «РИА спорт».

В матче за Американскую сборную отличился Тимоти Веа, который забил гол на 36-й минуте, а команда валлийцев смогла сравнять счет на 86-й минуте игры. Хозяином пенальти стал Гарет Бэйл.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная России по футболу сыграла в ничью с командой из Таджикистана в товарищеском матче в Душанбе.