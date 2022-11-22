Проигрыш сборной Аргентины на Чемпионате Мира 2022 в Катаре стал сенсацией.

22 ноября состоялась встреча Аргентины и Саудовской Аравии на стадионе «Лусаил Айконик», которая завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовцев. Поражение сборной Аргентины в матче первого турнира ЧМ стало сенсацией в футбольной истории. Об этом сообщает Чемпионат.

В первом тайме игры сборная Аргентины смогла забить четыре гола, но засчитан был только один. Три из них отменили из-за офсайда. Себя смог показать Лионель Месси, именно он исполнил один легальный гол с пенальти.

Во втором тайме игры смогли реализовать два гола игроки сборной Саудовской Аравии. На 48-й минуте мяч в ворота соперника отправил футболист Салех Аль-Шехри, а за ним Салем Аль-Давсари на 53-й.

Следующий матч ЧМ 2022 в Катаре состоится 22 ноября в 19:00 по московскому времени между командами Мексики и Польши.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборные по футболу США и Уэльс отыграли матч вничью в Чемпионате Мира 2022 в Катаре.