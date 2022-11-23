23 ноября в стартовом матче Чемпионата Мира 2022 в Катаре состоялась встреча сборной Германии и Японии.

Игра Японии и Германии закончилась поражением вторых со счетом 1:2.

В составе команды Германии под руководством Ханса-Дитера Флика отличился полузащитник Илкай Гюндоган, который на 33-й минуте игры забил гол с пенальти. У японцев голы забили Рицу Доан на 75-й минуте и нападающий Такума Асано — 83й.

27 ноября во втором матче сборная Германии сыграет с испанцами, команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что встреча первого группового турнира ЧМ для сборных Марокко и Хорватии завершилась ничьей.