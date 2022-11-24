В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин отправил свою 790-ую шайбу в ворота соперника.

24 ноября состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз»-«Филадельфия Флайерз» в чемпионате НХЛ. Завершилась она счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».

Команды вышли в овертайм, так как под конец основного времени сравняли счет 2:2. И тут за дело взялся российский хоккеист Александр Овечкин, который стремится побить рекорд Горди Хоу по отправленным шайбам, забивает свой 790-й гол. Об этом сообщает чемпионат.

Таким образом, всего лишь 11 шайб отделяет форварда «Вашингтона» от заветной цели. но, расстояние по шайбам до Гретцки все еще далеко — 104 шайбы.

В игре отличились в составе «Вашингтона» в основное время Маркус Юханссон, она забил на 12-й минуте, и Сонни Милано — 58й. У «Филадельфии» отличились Морган Фрост на 6-й и Патрик Браун — 35 минута матча.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что три забитых шайбы подряд не помогли «Каролине» в победе над «Виннипегом».