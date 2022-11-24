Российский голкипер продлил контракт с «Каролиной Харрикейнз».

На официально сайте «Каролины» появилось сообщение о том, что Дон Уодделл, который является президентом клуба, объявил о продлении контракта с голкипером российским голкипером Петром Кочетковым еще на 4 года, и сумма сделки составляет 2 миллиона долларов за сезон до 2026-2027 годов.

Уодделл также отмечает, что у хоккеиста в составе «Каролины» будет блестящее будущее. Менеджер клуба рад, что 23-летний Кочетков продолжит расти как личность и игрок в их команде.

В нынешнем сезоне Кочетков провел четыре игры в составе «Каролины», отразив 91,4% бросков с коэффициентом надежности 2,00. А в матче регулярного чемпионата против НХЛ против «Чикаго Блэкхокс», которая завершилась со счетом 3:0, россиянин смог отразить все 27 бросков и впервые в карьере сыграл на ноль.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что три забитых шайбы подряд не помогли «Каролине» в победе над «Виннипегом».