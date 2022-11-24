Российского вратаря «Айлендерс» Илью Сорокина признали звездой дня Национальной хоккейной лиги.

На официальном сайте НХЛ сообщают, что голкипер Илья Сорокин, который выступает за клуб «Айлендерс, признали игроком №1 дня НХЛ.

Сорокин выполнил шатаут в матче против «Эндмонтон Ойлерз». Таким образом, команда «Айлендерс смогла победить со счетом 3:0. В ворота Сорокина было направлено 49 шайб. Для Сорокина это уже второй шатаут в сезоне.

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