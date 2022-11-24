Анна Гореева одержала победу в женской спринтерской гонке по биатлону.

24 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске, победительницей в гонке биатлонистов стала Анна Гореева. Спортсменка смогла без промахов на двух огневых станциях пройти 7,5 километров дистанции за 23 минуты и 30 секунд.

Второе место забрала спортсменка Наталья Гербулова, которая преодолела путь за +18,9 секунд, сделав один промах на станциях, а третье место — Виктория Сливко с результатом +24,2 и одним промахом.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что стали известны кандидаты в сборную России по биатлону на сезон-2022/23.