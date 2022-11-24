Биатлонист Карим Халили занял первое место в гонке спринтеров на первом этапе Кубка России сезона-2022/23.

Спринтерскую трассу в Ханты-Мансийске Карим Халили смог преодолеть за 25 минут и 18,8 секунды без единого промаха на огневых точках. Длина дистанции составляет 10 км.

Второе место занял Александр Логинов, который отстал от Карима на 18,6 секунды, а третьим финишировал Петр Пащенко — +30,8 секунды.

Все три спортсмена проехали дистанцию без пропахав на огневых рубежах.