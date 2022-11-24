Встреча сборных по футболу Уругвая и Южной Кореи завершилась ничьей.

24 ноября в рамках матча Чемпионата Мира 2022 в Катаре по футболу Уругвай и Южная Корея сыграли со счетом 0:0.

Это уже четвертая игра в чемпионате, которая заканчивается с нулевым результатом от обеих команд.

Примечательно, что капитан уругвайцев Диего Годин является самым возрастным игроком в истории сборной, который учувствует в Чемпионате Мира. Диего по возрасту бьет рекорд 1954 года Обдулио Варелы на два дня. Диего Годину сейчас 36 лет и 281 день.

28 ноября состоится игра между сборными Португалии и Уругваем, а также между собой сразятся сборные Южной Кореи и Ганы.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Германии проиграла Японии в стартовой игре Чемпионата Мира 2022.