Криштиану Роналду удивил журналистов, достав во время игры энергетический батончик из шорт.

Португальский журналист удивился действиям футболиста Криштиану Роналду на поле. Во время стартового матча национальной сборной на чемпионате мира с Ганой Криштиану решил подкрепиться прямо на поле. Одно западное издание опубликовало видео произошедшего. Сообщает Чемпионат.

Криштиану Роналду, находясь в штрафной зоне ганцев, не участвуя в игре, так как вратарь зафиксировал мяч, несколько секунд пытался найти что-то в своих штанах. Это оказался энергетический батончик, который Роналду съел и продолжил игру.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что ФИФА запретила продажу алкоголя на Чемпионате Мира в Катаре.