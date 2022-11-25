Запрет пива на Чемпионате Мира 2022 по футболу в Катаре не сработал.

Страна Катар известна тем, что в ней почти нет алкоголя. Перед Чемпионатом власти решили сделать исключение и позволить болельщикам покупать алкоголь на стадионе. Но за два дня резко изменилось решение, и это несмотря на то, что ФИФА заключила контракт с одной пивной компанией на 75 млн долларов.

Да, нужно уважать правила того места, где ты находишься. Но, как сказал Роналду, это уважение должно быть взаимным, поэтому было не правильно отменять продажу пива за два дня до начала МЧ. Теперь же болельщики, пытаясь обойти запрет, приносят на стадион куда более крепкие напитки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Также, по словам коллеги «Чемпионата», алкоголь разрешают пить в VIP-зоне, это преподносится как подарок, но по факту таковым не является. Спиртные напитки включены в стоимость билета VIP.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Криштиану Роналду удивил журналистов, достав во время игры энергетический батончик из штанов.