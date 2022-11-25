Хоккеист Михал Иордан покидает клуб «Амур» и возвращается в Чехию по семейным обстоятельствам.

Стало известно, что 32-летний защитник хабаровского «Амура» Михал Иордан расторгнет контракт с клубом «Амур» и вернется в Чехию. Об этом сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михал провел 22 игры. Также отметился 11 очками, отправил две шайбы в ворота соперника и отдал девять результативных передач.

За все время игры в КХЛ у Иордана 303 сыгранных матча. За хабаровский «Амур» хоккеист играет с сезона2017/18.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с «Каролиной Харрикейнз».