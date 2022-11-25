После третьего места в короткой программе фигуристка-юниорка Елизавета Лабутина смогла занять первое место за две программы.

В Перми прошел шестой этап Гран-при России соревнований юниорок по фигурному катанию. Победу одержала Елизавета Лабутина, сообщает РИА Спорт.

После короткой программы фигуристка занимала третье место в турнире, но по результатом произвольной программы в 139,49 балла Елизавета смогла обойти соперниц. За две программы она набрала 193,49 балла.

Второй стала Алиса Юрова, набравшая 192,51 балла, а третье место досталось Агате Петровой — 189,14 балла.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российская фигуристка Александра Трусова стала второй на чемпионате Гран-при на этапе в Самаре.