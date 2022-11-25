Как бы не был хорош звезда «Даллас Маверикс» Лука Дондич, команда потерпела поражение в матче с «Бостон Селтикс».

В ночь на 24 ноября состоялась встреча между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Победу в матче одержал «Бостон» со счетом 125:112.

Баскетболист Лука Дондич за игру набрал 42 очка. Уже 11 раз за сезон спортсмен набирает больше 30 очков за игру. Пока что это лучший результат в НБА.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборные России по баскетболу отстранены от участия в ЧМ.