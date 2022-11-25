Саудовцы за свою победу над сборной Аргентины получат от принца Суадовской Аравии подарки.

За победу в матче ЧМ 2022 по футболу над Аргентиной, каждый игрок Саудовской Аравии получит по автомобилю премиум-класса. Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом было принято решение о том, что футболисты сборной страны получат автомобили «Роллс-Ройс Фантом». Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на издание india.com.

22 ноября в рамках группового турнира ЧМ аргентинцы проиграли сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2.

26 ноября состоится встреча ЧМ-2022 сборных Саудовской Аравии и Польши.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что проигрыш сборной Аргентины на Чемпионате Мира 2022 в Катаре стал сенсацией.