Встреча «Зенит»-«Спартак» закончилась массовой потасовкой прямо на футбольном поле между игроками.

Игра двух футбольных команд Северной столицы и Москвы закончилась со счетом 0:0 в основном времени матча Кубка России, но после серии пенальти питерцы одержали победу над москвичами со счетом 4:2.

После свистка, который дал сигнал о завершении матча, сразу же началась драка, результатом которой стало 6 удалений. VAR Владимир Москалев сразу удалил футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса из «Зенита», а также Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова из «Спартака».

Сначала драка началась между игроками Квинси Промес и Вильмар Барриос, далее подложили Шамар Николсон из «Спартака» и Родригао из «Зенита». Нападающего москвичей бил защитник из «Зенита» прямо ногами, а Николсон в свою очередь отвечал ударами в лицо. На поле началась массовая драка уже с участием всех футболистов. Разнять и угомонить игроков пыталась бригада судей. Об этом сообщает РИА Спорт.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокоментировал шутя, что это было похоже больше на свадьбу. А защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который сейчас играет за сборную Хорватии в ЧМ 2022 в Катаре и вовсе шокировала данная выходка игроков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что запрет на продажу пива на ЧМ 2022 в Катаре провалился.