Завершился шестой этап Гран-при чемпионата по фигурному катанию Росси 2022\23. Победу одержала фигуристка Елизавета Туктамышева.

В Перми на шестом этапе Гран-При России первое место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Сообщает «Чемпионат».

Туктамышева набрала 239,94 балла. Спортсменка смогла опередить ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву, которая по результатам заняла второе место с 239,15 баллов. Алина Горбаева единственная фигуристка, которая зашла на квад, получила третье место из-за ошибки в четвертном сальхове — 210, 86 балла.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Александра Трусова стала второй в чемпионате Гран-при на этапе в Самаре.