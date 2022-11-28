Стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова не выступит на чемпионате России по прыжкам.

В «Вконтакте» в официально группе серебренного призера Олимпиады в Пекине фигуристки Александры Трусовой появилась информация, что спортсменка не примет участие в чемпионате России по прыжкам.

Чемпионат пройдет в Петербурге с 3 по 4 декабря. В соревнованиях примут участие команды тренеров Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Александра Трусова стала серебренным призером на Олимпиаде 2020 в Пекине, а также фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы.

Ранее «Нева спорт» сообщала, Российская фигуристка Александра Трусова стала второй на чемпионате Гран-при на этапе в Самаре.