В Брюсселе фанаты утроили беспорядки после поражения от Марокко.
Фанаты, после матча сборных Бельгии и Марокко, который прошел в рамках ЧМ в Катаре 27 ноября, устроили погромы в городе Брюссель.
Раззадоренные болельщики начали крушить и ломать все, что им попадется под руку. В ход шли камни, фаеры, поджигали мусорные баки, били машины и витрины магазинов. Об этом сообщает «МК».
Утверждают, что потасовку и разгром устроили фанаты сборной Марокко.
Чтобы остудить хулиганов, властям города Брюссель пришлось задействовать полицию, а также водометы.
Встреча матча завершилась в пользу Марокко со счетом 2:0.
Ранее «Нева спорт» сообщала, что футболисты клубов «Зенит» и «Спартак» устроили массовую потасовку прямо на футбольном поле после окончательного свистка.