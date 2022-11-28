В Брюсселе фанаты утроили беспорядки после поражения от Марокко.

Фанаты, после матча сборных Бельгии и Марокко, который прошел в рамках ЧМ в Катаре 27 ноября, устроили погромы в городе Брюссель.

Раззадоренные болельщики начали крушить и ломать все, что им попадется под руку. В ход шли камни, фаеры, поджигали мусорные баки, били машины и витрины магазинов. Об этом сообщает «МК».

Утверждают, что потасовку и разгром устроили фанаты сборной Марокко.

Чтобы остудить хулиганов, властям города Брюссель пришлось задействовать полицию, а также водометы.

Встреча матча завершилась в пользу Марокко со счетом 2:0.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что футболисты клубов «Зенит» и «Спартак» устроили массовую потасовку прямо на футбольном поле после окончательного свистка.