Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в рамках ЧМ 2022 в Катаре.

28 ноября завершилась встреча сборных Сербии и Камеруна. Очередная игра закончилась ничьей, но на этот раз команды забросили в ворота соперника по три мяча. Футболисты играли на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре, финальный счет 3:3

В составе африканской команды голами отметились защитник Жан-Шарль Кастеллетто на 29-й минуте, нападающий Венсан Абубакар забил гол на 63-й минуте, а также Эрик Шупо-Мотинг — 66. У сборной Сербии отличились Страхиня Павлович на 45+1, Сергей Милинкович-Савич поразил ворота соперника на 45+3 минуте и Александар Митрович — 53.

В третьем туре 2 декабря сербы встретятся со швейцарцами, а бразильцы с камерунцами.

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