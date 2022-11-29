У фигуристов есть пять дисциплин: катание одиночное — женское и мужское, парное, групповое (синхронное), а также спортивные танцы. У каждой — свои обязательные элементы, фигуры и правила. Различается и экипировка спортсменов. А объединяет их, пожалуй, одно — необходимость тренироваться. Ведь от этого зависит, будут ли успешными выступления.

И на батутах прыгают, и гимнастикой занимаются

Занятия профессиональных фигуристов всегда многоуровневые и включают в себя не только отработку программ (индивидуально или в группах), но и теоретические знания, говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Кроме того, для каждого разрабатывается свой план подготовки, определяются допустимые физические нагрузки. Сборы и состязания, подчеркивает эксперт, — это лишь часть рутины спортсмена; немаловажна и медико-восстановительная деятельность.

«Ошибочно полагать, что абсолютно все тренировочное время фигуристы проводят на льду. На самом деле это лишь вершина айсберга, — отмечает наша собеседница. — Работу на катке дополняют занятия на батуте и тренажерах, а также гимнастика и акробатика. Со спортсменами среди прочего ведется техническая, тактическая и психологическая работа (ведь колоссальную нагрузку испытывают и дети). Делается упор на осознанную систему специального питания».

На заметку

При 10-часовой нагрузке в неделю на начальном этапе у фигуриста на оттачивание мастерства уходит около 520 часов в год. Совершенствуясь и упражняясь уже 32 часа в неделю, он тратит 1664 часа в год.

И спортсменам не чуждо желание отдыхать

Тренировочный день российской фигуристки Елизаветы Шанаевой, выступающей в танцах на льду, начинается в 10 часов утра в зале хореографии, где девушка вместе с преподавателем отрабатывает программы. С 11:15 до 12:30, по ее словам, проходит ледовая тренировка, на которой присутствуют уже все наставники. После — небольшой перерыв. Затем, с 14:30 до 16:15 — вторая ледовая тренировка. Кроме того, трижды в неделю обязательны занятия по физподготовке.

«Мы тренируемся пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. Два дня у нас выходные, чему мы безумно рады. Такое расписание помогает полностью восстановиться и войти в рабочую неделю с новыми силами. График регулируется в зависимости от соревнований, которые могут проходить как в будние, так и в выходные дни. Все это контролирует наш тренерский штаб», — рассказала Елизавета Шанаева.

Главное — не замерзнуть

Рука об руку с нагрузками идут музыка, а также экипировка. «Во время оттачивания элементов и отработки новых номеров важно, чтобы костюм спортсмена комфортно сидел и не мешал во время выполнения физических упражнений», — говорит генеральный директор компании Forward, предлагающей широкий ассортимент одежды, причем не только спортивной, Виталий Цыганков. Так, чаще всего на фигуристах во время занятий можно увидеть вещи из термоткани, например, лосины, брюки с ветровкой, а также перчатки.

«Они позволяют сохранять тепло в условиях отрицательных температур. Лучше всего использовать для экипировки несколько слоев одежды. Если вы надеваете тренировочное платье, важно сочетать его с теплыми лосинами и жилетом. Ветровка или флис также станут отличным решением для тренировки», — отметил наш собеседник.

Елизавета, по ее словам, катается в колготках и шортах, поверх которых надевает купальник и теплую флисовую кофту. «Иногда я могу надеть еще жилетку, — говорит она. — Перчатки — обязательный атрибут наших тренировок, потому что руки замерзают моментально. В первые 20 минут на льду стараешься активно разминаться, чтобы согреться, а уже потом отрабатываешь программу».

Не время для примет и суеверий

Говорят, у спортсменов есть свои ритуалы. У кого-то они даже несколько странные. Например, звезда тенниса Рафаэль Надаль не может играть, пока не выставит бутылки с водой, причем в строго определенном порядке. Как он сам пишет в своей книге, спортсмен таким образом старается привести в порядок собственное сознание. Румынскому нападающему Адриану Муту не хватало травы на поле, поэтому он подкладывал в гетры листья базилика. Вратарь дортмундской «Боруссии» любит подержать мяч в руках до начала матча. Список можно продолжать еще долго.

А вот у Елизаветы Шанаевой конкретного ритуала нет. Она верит в то, что результат зависит исключительно от подготовки, а также уверенности в себе и настроя партнера: «Если я чувствую, что у него небольшой мандраж, то стараюсь успокоить и подбодрить словами поддержки. После выхожу на лед и получаю удовольствие. Соревнования начинаются за 3 — 4 часа. За это время нам нужно сделать прическу, макияж, а также успеть размяться. На это отводится 10 — 15 минут».

Кстати обряды для привлечения удачи, бывает, проводят даже болельщики. Таким образом они желают успеха любимому атлету или команде.

Например, футболисты берлинского «Унион» при выходе на поле видят на трибунах своих фанатов с зажженными свечами в руках. А почитатели британского «Лестер Сити» берут с собой охотничьи трубы, в которые гудят.

Свои суеверия есть и в хоккейной среде. Так, вслед за игроками перед состязаниями большинство поклонников этого вида спорта перестает бриться, а у некоторых есть счастливые футболки. Наверняка эти и другие чудачества мы увидим во время хоккейных матчей и других соревнований на СКА Арене, строительство которой вышло на финишную прямую — объект готов на 87,5%. Новый многофункциональный петербургский спорткомплекс сможет вмещать 21,5 тысячи человек (на концертах — 23 тысячи) и принимать состязания по 20 с лишним дисциплинам. Вокруг будет большой парк в 12 гектаров, разбитый на зоны: прогулочную, семейную, фестивальную и, конечно, спортивную.