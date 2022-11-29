Завершилась очередная встреча матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) двух команд «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра проходила на площадке в Баффало (США). В матче со счетом 6:5 одержали победу гости стадиона «Кибэнк-центр».

Российский нападающий Никита Кучеров, который играет за команду «Тампы», исполнил три голевых передачи в игре. Таким образом, хоккеист достиг 650 очков за карьеру в НХЛ. На счету у Никиты 583 матча в лиге, сообщает Чемпионат.

Напомним, что рекордсменом среди российских хоккеистов является Александр Овечкин, на его счету уже 1431 очко. Ближайшим соперником в рейтинге бомбардиров для Никиты является Алексей Жамнов, который расположился на 13-й строчке с 719 очками.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Александр Овечкин забил свою 790-ю шайбу в лиге НХЛ.