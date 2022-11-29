Олимпийская чемпиона Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась своими чувствами после Олимпиады и возникшем недопонимании с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Анна Щербакова в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV рассказала, что испытывала, собираясь на олимпиаду, а также о своих ощущениях после нее. Также Щербакова поделилась, что впервые испытала недопонимание со своим тренеров Этери Тутберидзе.

Анна рассказала, что заранее она не думала о соревнованиях, так как точно не знаешь, что может произойти в жизни. Спортсменка считает, что более реалистичный взгляд на происходящее ей помогает больше, чем эмоции или переживания. Также она отмечает, что думать об Олимпиаде начала именно в момент сборов. Именно находясь на Олимпиаде понимаешь её значимость, поделилась Анна.

Что касается Этери, олимпийская чемпионка 2022 года в Пекине поделилась чувствами о том, что последующие полгода после соревнований было какое-то неясное недопонимание между Анной и Тутберидзе. Спортсменка считает, что между тренером и фигуристом должно быть абсолютное доверие, которое в результате потерялось. Также Анна добавила, что всегда безукоризненно выполняла все требования и задачи. Вдобавок, по словам фигуристки, она не склонна к скандалам или конфликтам.

Напомним, что Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Александра Трусова не примет участие в чемпионате России по прыжкам.