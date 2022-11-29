«Эдмонтон» смог в овертайме обыграть «Флориду» в рамках турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Завершился матч между командами «Эдмонтон» и «Флорида». Со счетом 4:3 забрали победу хозяева льда.

Эдмонтовцы смогли отыграться со счета 2:3 за 5 секунд до конца третьего периода.

В составе команды победителей шайбы отправили в ворота соперника Коннор Макдэвид на 30-й минуте, Тайсон Бэрри на 46-й, Эван Бушар на 60-й и следом забил шайбу Леон Драйзайтль на 61-й минуте матча. У гостей отличились Мэттью Ткачук, забросивший гол в первые минуты встречи — 4ая минута, Антон Лунделль на 51-й и Брэндон Монтур на 56-й минуте. Об этом сообщает РИА Спорт.

Таким образом, «Эдмонтон» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ с 24 очками и 22 сыгранных матча.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Никита Кучеров забил 650 шайбу за всю карьеру в НХЛ.