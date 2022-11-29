В Иране выпустили более 700 заключённых после победы сборной иранцев над Уэльса на ЧМ 2022 в Катаре.

Как сообщает «МК» со ссылкой на Al-Ain News, во вторник 29 ноября власти Ирана выпустили 715 людей, которые находятся под заключением.

Напомним, что 25 ноября иранцы сыграли со сборной Уэльса в групповом этапе ЧМ по футболу со счетом 2:0. Таким образом победа привела к достаточно неожиданным последствиям.

Также известно, что глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи после игры сборной поздравил граждан и издал указ о том, чтобы выпустить заключенных в 12 провинциях.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в Брюсселе фанаты утроили беспорядки после поражения от Марокко.