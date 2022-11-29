Фигуристка Елена Косторная поделилась мечтой о том, чтобы исполнить показательный номер под песню МакSим.

Российская фигуристка и Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная сообщила, что хочет исполнить свой показательный номер под трек МакSим «Научусь летать», а также усовершенствовать прокат программы.

В Москве на открытии катка на ВДНХ Алена уже продемонстрировала публике номер под эту песню. Об этом сообщает РИА Спорт.

Спортсменка также рассказала, что будет выступать на новогоднем празднике «Бременских музыкантах» и продолжит свой прокат в «Дракуле».

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, как Анна Щербакова поделилась своими эмоциями насчет Олимпиады в Пекине и об образовавшимся недопонимании с тренером Тутберидзе.