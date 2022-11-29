Матч сборных Португалии и Уругвая прервал молодой человек, который выбежал на поле с радужным флагом (символ ЛГБТ-сообщества) в руках.

28 ноября прошла встреча в рамках ЧМ 2022 по футболу между португальцами и Уругваем. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Португалии.

Инцидент произошел на 51-минуте матча. Мужчине удалось пробыть несколько секунд на поле с развивающимся флагом ЛГБТ, после чего сотрудники службы безопасности увели его в подтрибунное помещение.

Как сообщает РИА Спорт, активиста отпустили с запретом на посещения в дальнейшем футбольных матчей.

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