Португалец Криштиану Роналду скоро подпишет контракт на 200 млн евро с клубом Саудовской Аравии «Аль-Наср».

По данным западных СМИ, совсем скоро может состояться подписание договора о взаимном сотрудничестве между нападающим Криштиану Роналду и клубом «Аль-Наср» на сумму более 200 млн евро в год. Контракт игрока будет рассчитан на два года.

Также в зарплату футболиста будут входить и его рекламные контракты.

Напомним, что контракт португальца и «Манчестер Юнайтед» был расторгнут 23 ноября из-за скандального интервью Криштиану и Пирса Моргана, где футболист раскритиковал в грубой форме тренера клуба.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Криштиану удивил западного журналиста тем, что съел энергетический батончик прямо во время игры, достав его из штанов.