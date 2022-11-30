Олимпийская чемпионка игр 2022 в Пекине Анна Щербакова прибыла в Катар вместе участниками ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом информирует ТАСС.

С 1 по 10 декабря планируется выступление группы в Дохе, где Анна Щербакова будет учувствовать до 5 декабря. Известно, что постановка будет проходить на открытом катке фан-зоны Чемпионата Мира Наууа.

Сейчас там выступает Государственный балет на льду Северной столицы, который исполнил спектакль «Лебединое озеро». Санкт-Петербургский балет продолжит свое выступление вплоть до окончания ЧМ 2022 по футболу.

Анне Щербаковой, которая является Олимпийской чемпионкой 2022, 18 лет. Также она является обладателем титула чемпионки мира 2021 года.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Олимпийская чемпиона Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась своими чувствами после Олимпиады и возникшем недопонимании с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.