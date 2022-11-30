Александр Овечкин забил за игру две шайбы и побил рекорд национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки и стал звездой дня.

Российский форвард Александр Овечкин признан звездой дня НХЛ. До рекорда Горди Хоу остается всего ничего российскому форварду «Вашингтона». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

30 ноября состоялась игра «Вашингтон»-«Ванкувер Кэнакс», где в гостевом матче одержали победу «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:1.

Овечкин отправил две шайбы в ворота «Ванкувера» и тем самым получил первое место в рейтинге дня НХЛ. На счету форварда 403 гола. Овечкин побил рекорд лиги, который принадлежал Уэйну Гретцки с 402 шайбами за гостевые встречи регулярных чемпионатов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Никита Кучеров приблизился к рекорду Жамнова и теперь находится на 14-м месте с 650 очками.